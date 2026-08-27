Захарова: Западные контингенты на Украине станут законными военными целями Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые иностранные контингенты на территории Украины, препятствующие проведению специальной военной операции (СВО), категорически неприемлемы и станут законными военными целями российской армии.

Ранее дипломат указала, что Москва решительно выступает против размещения западных "миротворцев" на Украине. По ее словам, это чревато прямым столкновением России и НАТО.

Также Захарова отметила недоговороспособность Киева. В качестве примера она обратила внимание на атаки киевского режима на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

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