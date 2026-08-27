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НовостиВ мире27 августа 2026 8:33

В Вашингтоне заговорили о «кувалде» для россиян: сенатор-русофоб сделал громкое заявление

Сенатор Блюменталь: новый закон о санкциях будет сильным ударом по России
Людмила МИТРОХИНА
В Вашингтоне заговорили о «кувалде» для россиян: сенатор-русофоб сделал громкое заявление

В Вашингтоне заговорили о «кувалде» для россиян: сенатор-русофоб сделал громкое заявление

Фото: REUTERS.

Законопроект об "адских санкциях" против России могут принять в Палате представителей США в следующем месяце. Об этом заявил американский сенатор-русофоб Ричард Блюменталь.

"Закон о санкциях против России — это кувалда", — о том, что в Вашингтоне вдруг заговорили о «кувалде» для россиян, пишет издание Reuters.

Новый законопроект даст президенту США Дональду Трампу право вводить 100% пошлины против крупнейших покупателей российской нефти и газа, таких как Китай и Индия.

При этом в Москве не раз говорили о том, что санкции Запада не работают. Они приносят больше урона тем странам, которые их вводят. Так, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Запад использует недальновидную и заранее убыточную стратегию для ослабления России в экономическом плане. Санкции не работают. Экономика РФ отлично адаптировалась к ограничениям и продолжает развиваться.

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