В Вашингтоне заговорили о «кувалде» для россиян: сенатор-русофоб сделал громкое заявление Фото: REUTERS.

Законопроект об "адских санкциях" против России могут принять в Палате представителей США в следующем месяце. Об этом заявил американский сенатор-русофоб Ричард Блюменталь.

"Закон о санкциях против России — это кувалда", — о том, что в Вашингтоне вдруг заговорили о «кувалде» для россиян, пишет издание Reuters.

Новый законопроект даст президенту США Дональду Трампу право вводить 100% пошлины против крупнейших покупателей российской нефти и газа, таких как Китай и Индия.

При этом в Москве не раз говорили о том, что санкции Запада не работают. Они приносят больше урона тем странам, которые их вводят. Так, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Запад использует недальновидную и заранее убыточную стратегию для ослабления России в экономическом плане. Санкции не работают. Экономика РФ отлично адаптировалась к ограничениям и продолжает развиваться.

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