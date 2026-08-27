РБК: Проректора МГИМО с сыном объявили в розыск по делу о мошенничестве Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Проректора МГИМО Наталию Кузьмину и её сына Энвера правоохранительные органы объявили в розыск. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По версии следствия, Кузьмины организовали незаконную схему с имуществом в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в центре Москвы. Речь идет о собственности, которую суд признал общей для всех владельцев помещений в этом доме. В данный момент обвинение Кузьминым предъявлено заочно.

Наталия Кузьмина является доктором экономических наук и профессором, а также вице-президентом Российской академии искусств. В своей карьере она публиковала статьи по экономике и менеджменту, занимаясь вопросами корпоративной ответственности.

Ранее российское МВД объявило в розыск актера Семена Трескунова*. В базу ведомства он попал из-за уголовного преследования.

* — Внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ

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