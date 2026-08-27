В Госдуме напомнили об ипотечных каникулах для семей с детьми до полутора лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в России обновятся правила предоставления ипотечных каникул. Они будут предоставлять при рождении или усыновлении второго и последующих детей, тогда выплаты за жилье могут приостанавливаться на срок до полутора лет.

Еще один вариант – размер платежей может быть уменьшен. А подтверждение падения доходов семьи не требуется, само по себе появление ребенка станет основанием для данной процедуры.

Так же сам ипотечный кредит должен соответствовать требованиям: не превышать 15 млн рублей, а кредитное жилье являться единственным пригодным для проживания. Доля в другом жилье не всегда приводит к отказу, но она должна быть в пределах установленных норм.

Согласно новым правилам, срок каникул семья выбирает самостоятельно, но он не должен превышать 18 месяцев. И заканчиваются каникулы не позднее дня, когда ребенку исполняется 1,5 года.

Соответственно, чем позже семья воспользуется данным правом, тем меньше будет общий срок кредитных каникул.

Для оформления каникул нужно направить требование в банк и предоставить документы о рождении или усыновлении ребенка.

- При этом ипотечные каникулы не списывают долг. Особенно это нужно учитывать тем, кто решит использовать максимальный срок. С седьмого по 18-й месяц на остаток основного долга начисляются проценты по ставке ипотечного договора, — напомнил RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Все проценты придется выплатить позже, график платежей по кредитам изменится.

Тем временем,Ипотечный брокер Дмитрий Ракута допустил, что осенью 2026 года цены на новостройки в России могут снизиться на 10-15 процентов после изменения условий семейной ипотеки. Речь может идти о снижении стоимости жилья на первичном рынке на 10-15 процентов. Такой прогноз в беседе с телеканалом «360» озвучил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

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