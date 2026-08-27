Биотехнолог Желянина: вафли станут идеальным перекусом для школьника Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Биотехнолог и эксперт по питанию Елена Желянина назвала продукты, которые станут оптимальным перекусом для ребенка в школе. Лучше всего отдать выбор в пользу белковых и овощных вафель. Этот вариант подходит как для школьников, так и для людей, следящих за фигурой.

Данный продукт давно не ассоциируется только со сладким десертом. Их можно сделать сладкими или сытными, добавить овощи, белок, ягоды, сыр или цельнозерновую муку.

Вафли удобно приготовить заранее и взять с собой, этот продукт не относится к скоропортящимся. Диетолог рекомендует готовить полезные вафли с овощами, морковью, шпинатом, брокколи, цветной капустой, кабачком или тыквой. Таким образом овощи можно безболезненно добавлять в рацион ребенка.

- Можно приготовить белковые вафли с творогом, протеином, нутом, чечевицей или машем. Их используют после тренировки или в качестве более сытного перекуса, — сказала в беседе с NEWS.ru Желянина.

Вафли с мясом или рыбой станут полноценным завтраком. Диетолог так же рекомендовала готовить вафли с натуральным йогуртом, ягодами или фруктами.