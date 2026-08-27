Родные погибшей в кемеровском роддоме девочки обжалуют закрытие дела

У Екатерины были третьи роды. Фото: Анастасия ТЕЛЕБАЕВА.

В деле о смерти новорожденной девочки в кемеровском роддоме новый поворот: семья погибшего ребенка обжалует закрытие уголовного дела. Об этом КП-Новосибирск рассказал новосибирский юрист Максим Колесников, который представляет интересы семьи.

Напомним, жительница Кемерово Екатерина Кайзер поступила в роддом на 41-й неделе беременности. Это были ее третьи роды. Как рассказала женщина, практически вся беременность протекала хорошо, но примерно за месяц до родов она переболела коронавирусом, лечилась дома по решению врачей .

В роддоме у сибирячки начались схватки, ей дважды вводили окситоцин для стимуляции. По словам Екатерины, акушерка придерживала голову ребенка, не давая ему полностью родиться, и только после замечания другого медика отпустила. Девочка родилась с синеватой кожей, закричала, но вскоре перестала дышать. Спустя сутки врачи сообщили о смерти ребенка. Экспертиза установила причину — черепно-спинальная травма, которая привела к острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности .

Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Проведены две экспертизы. Результаты второй экспертизы, по словам юриста, не нашли вины медиков, и дело закрыли.

— Но мы будем обжаловать данное решение. Необходимые документы уже подготавливаются, — подчеркнул Максим Колесников .

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