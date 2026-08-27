Названы 7 деталей автомобиля, которые страдают от некачественного бензина

Автоэксперт Плетнев: от некачественного бензина страдают семь узлов машины Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автоэксперт Сергей Плетнев рассказал, какие части автомобиля быстрее изнашиваются при использовании дешевого или плохого бензина. Такое топливо прямая угроза для двигателя и топливной системы машины, они выходят из строя раньше других узлов и агрегатов.

Повреждаются свечи зажигания, они покрываются нагаром из-за неполного сгорания присадок. В итоге появляются проблемы с запуском и нестабильная работа на холостом ходу.

Топливные форсунки забиваются смолами и примесями, сбивается точность распыла, а когда проблема достигла угрожающих масштабов, «заливают» цилиндры.

Топливный фильтры и бензонасос загрязняются взвесью и водой, система работает с перегрузкой.

Каталитический нейтрализатор и датчики кислорода страдают от серы и металлосодержащих присадок. Это снижает эффективность и выдает ошибки по выхлопу.

В беседе с Газета.ru эксперт призвал заправляться на проверенных АЗС и не экономить на качестве топлива. Ведь стоимостью ремонта топливной системы, замены катализатора или форсунок обойдется в разы дороже.

Ранее, эксперты предупредили, что доливать бензин в бак «под завязку» после того, как пистолет автоматически отключается, опасно. Однако такая, казалось бы, безобидная привычка может привести к дорогостоящему ремонту, так как нарушается работа топливной системы и даже возгоранию автомобиля, сообщает aif.ru.

Так же стоит обращать на качество топлива. Если машина десятилетней давности, то использование бензина ниже Евро-3, скорее всего, не вызовет серьезных проблем. Для более новых машин можно рассмотреть использование присадок, но это не гарантирует улучшения качества топлива, передает 360.ru.