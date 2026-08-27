Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2026 9:07

В Пензе стартует второй этап конкурса «Семейная столица России»

Эксперты оценят, насколько город удобен для семей с детьми
Источник:kp.ru
Фото: Администрация города Пензы.

Фото: Администрация города Пензы.

27 августа в Пензе начнется второй этап Всероссийского конкурса «Семейная столица России», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Город станет первой точкой в маршруте экспертной комиссии, которая посетит муниципалитеты — участники конкурса.

В состав комиссии вошли специалисты в области демографии, городской среды и транспорта. В Пензе будут работать исполнительный директор Института демографической политики имени Д. И. Менделеева Иван Ефимов, директор ФГБУ «Научный центр по комплексным транспортным проблемам Минтранса России» Артур Романенко и председатель правления Фонда «Московский центр урбанистики „Город“» Алексей Расходчиков.

Эксперты изучат городскую инфраструктуру и оценят, насколько она отвечает потребностям семей с детьми. Также они рассмотрят действующие меры поддержки родителей и детей и местные проекты, которые могут быть полезны другим городам.

По итогам поездок комиссия определит наиболее удачные решения для создания комфортной семейной среды. Лучшие практики планируют использовать в других регионах России.