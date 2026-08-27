Троих россиян арестовали в Варшаве по подозрению в участии в ОПГ. Фото: Neil Milton/GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники полиции задержали в Варшаве троих мужчин из Чечни, в квартире у которых обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщил министр внутренних дел Марцин Кержинский, сообщает польский портал Wiadomosci.onet.

Полиция сообщила, что в ходе обыска было изъято три предмета оружия. Задержанные - мужчины в возрасте 21, 25 и 42 лет. Все они, как подозревают польские правоохранители, являются членами ОПГ.

По требованию окружного прокурора Варшавы, 42-летний был арестован на три месяца. Ему грозит наказание от шести месяцев до восьми лет лишения свободы. В отношении 25-летнего мужчины была проведена процедура депортации, а 21-летний после допроса в качестве свидетеля был освобожден.

Задержание, как сообщили в четверг в полиции, произошло в минувшие выходные после того, как сотрудники полиции получили информацию о возможности деятельности организованной преступной группы.

Ранее в польском городе Вроцлав суд арестовал на три месяца двоих мужчин, подозреваемых в жестоком избиении украинской пары. Прокуратура предъявила Адаму К. и Томашу К. обвинения в избиении на почве национальной ненависти.