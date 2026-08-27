Врач объяснила, как безопасно вернуть детям режим перед школой

Невролог Лавренова: резкая смена графика перед школой может навредить ребенку Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-невролог Мария Лавренова рассказала, как вернуть школьника в привычный режим, который позволит эффективно отдыхать перед началом рабочего дня.

Традиционно за лето поздние отходы ко сну и подъемы ближе к полудню становятся нормой и перестроиться на другой ритм совсем непросто.

Стараясь наладить режим, взрослые нередко прибегают к радикальным мерам: в ход идут тяжелые физические тренировки, запрет на дневной сон или подъемы в 7:00, чтобы школьник привыкал к новым условиям.

Но делать это вредно для здоровья, так как детская нервная система характеризуется преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения. Механизмы саморегуляции коры головного мозга еще не созрели окончательно. И попытка утомить ребенка дефицитом отдыха приводит не к переутомлению, а гиперстимуляции мозга. Выбрасывается кортизол, ребенок перевозбуждается, устраивает истерики и не может заснуть, а ночами мучается от кошмаров.

Резкий подъем на три-четыре часа раньше привычного, внезапная смена графика выбирает ребенка из колеи, концентрация внимания падает и теряется эмоциональный контроль.

Куда более эффективна постепенная адаптация, которая требует отключение экранного света и мягкое изменение поведенческих стандартов.

- Детские фоторецепторы сетчатки значительно чувствительнее к синему спектру света, чем у взрослых. Использование гаджетов или нахождение под ярким холодным освещением за час до сна влияет на выработку мелатонина и мешает мозгу подготовиться ко сну, — предупредила невролог в беседе с RT.

Время сна и подъема нужно смещать на 15-20 минут каждые 2-3 дня. Так биологические часы перестроятся без резких скачков кортизола. Сразу после пробуждения стоит открыть шторы или выйти на прогулку. Яркий естественный свет блокирует остаточный мелатонин, перезапускается цикл бодрствования.

Телефон и телевизор перед сном нужно исключить за 40-60 минут, а вместо белого света использовать светильники с приглушенным желтым спектром. Так же хорошо повлияет на режим вечерняя рутина: чтение книг вслух, аудиосказки, теплый душ. Главное, чтобы это было ежедневно.

- Самая распространенная ошибка родителей — требовать дисциплины от ребенка, продолжая вести ночной образ жизни всей семьей, — предостерегла она.

Тем временем, Роспотребнадзор рекомендует за две недели до начала занятия в школах помочь детям адаптироваться к учебному ритму. Специалисты советуют соблюдать стабильный режим дня, сбалансированное питание и физическую активность для укрепления здоровья и дисциплины, передает Царьград.

Перед началом учебного года родителям важнее помочь ребенку почувствовать себя эмоционально устойчивым, чем перегружать его дополнительными занятиями, советуют психологи. В последние недели августа она не рекомендует дополнительно нагружать детей занятиями с репетитором, сообщает aif.ru.