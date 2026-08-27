Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет мультфильма "Маша и Медведь" на Украине "перемогой по Зеленскому". Свое мнение дипломат высказала во время брифинга с журналистами.

«Видимо, теперь дела пойдут в гору у Зеленского... Вот это и есть, видимо, перемога по Зеленскому. Это то, что, видимо, должно продемонстрировать мощь и, наверное, закрепить его легитимность, подчеркнуть власть, которая сконцентрирована в его руках", — Захарова иронично прокомментировала запрет на показ детского мультфильма.

Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против создателей "Маши и Медведя", запрещающие трансляцию мультфильма и вводящие блокировку его соцсетей на Украине. Позже нелегитимный президент Украины ввел санкции против 20 граждан РФ.