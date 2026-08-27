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НовостиПолитика27 августа 2026 9:25

Песков: Европа ведет себя агрессивно по отношению к РФ

Рассуждения о якобы агрессии РФ к Европе - искажение реальности и газетные "утки", заявил Песков
Сергей ГАПЧУК
Песков: Европа ведет себя агрессивно по отношению к РФ

Песков: Европа ведет себя агрессивно по отношению к РФ

Фото: REUTERS.

Россия сталкивается с агрессивной политикой по отношению к себе со стороны Европы. Об этом журналистам заявил официальной представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, агрессия в сторону Москвы исходит именно от европейцев. А рассуждения об обратном являются искажением реальности и газетными "утками".

Ранее Песков сообщил, что заявления европейских лидеров по Украине вызывают в Кремле только удивление и свидетельствуют о непонимании реалий текущего конфликта.

Кроме того, он указал, что стремление Европы не замечать кризис в украинском руководстве является серьезным просчетом. По его словам, киевский режим разрушается изнутри и стремительно теряет свою и без того шаткую устойчивость.