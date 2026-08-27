Число погибших в результате наводнения на севере Непала увеличилось до 270. Фото: Safal Prakash Shrestha/GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших в результате наводнения на севере Непала увеличилось до 270 человек. Об этом сообщает непальская полиция в своем последнем отчете.

«Найдено 270 тел погибших», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что две россиянки, спасшиеся в Непале, обратились в посольство РФ в Катманду для оформления документов на возвращение в Россию.

В Непале и Тибете после схода оползня в Гималаях пропали без вести около 1500 человек, включая почти 800 иностранцев. Причиной стала огромная стена из грязи и камней, которая обрушилась в реку и вызвала катастрофические наводнения в долинах и городах.

В этих условиях официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия рекомендует гражданам воздержаться от посещения районов Непала, затронутых разрушительным наводнением.