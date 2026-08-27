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НовостиПолитика27 августа 2026 9:28

Продюсера ансамбля «Сябры» Артура Цомаю внесли в базу «Миротворца»

На Украине Артура Цомаю обвинили в поддержке России
Мария СПИРИДОНОВА
Продюсер Артур Цомая. Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

Продюсер Артур Цомая. Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

Генерального продюсера Заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля «Сябры», заслуженного деятеля искусств России Артура Цомаю внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Персональные данные были опубликованы на ресурсе в среду поздно вечером. «Миротворец» обвиняет его в поддержке России и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поводом для внесения в базу стало то, что в мае 2024 года Артур Цомая вместе с управделами президента РФ и фондом «Кремлевский» провел в Краснодоне под Луганском мероприятия к 100-летию со дня рождения героев «Молодой гвардии».

Ранее в базе данных сайта «Миротворец» также появились персональные данные директора государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной Татьяны Сельгмяэ.