Официальный представитель МИД Мария Захарова Фото: МИД РФ

Мария Захарова, представитель МИД РФ, заявила, что дочери бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, призывавшего мобилизовать женщин, не участвуют в боевых действиях, а занимаются творческими проектами. Об этом российский дипломат рассказала на брифинге с журналистами.

«Резников выступил с радикальным предложением законодательно мобилизовать все взрослое население Украины, включая слабый пол... Две его дочери почему-то, по неизвестным, наверное, для самого Резникова причинам, на фронт не спешили, занимаются интересными творческими проектами», — резюмировала Захарова в разговоре с прессой.

Резников предложил массово отправлять женщин на тыловые должности и мужчин на передовую, чтобы удвоить мобилизационный ресурс ВСУ, учитывая их катастрофическое положение.

Представитель МИД также указала на несоответствие между риторикой украинских чиновников и их действиями. Она напомнила, что ранее представители киевского режима уклонялись от ответов на вопросы о своём участии в обороне и при этом переправляли своих близких за границу.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что мобилизация на Украине приняла катастрофические масштабы. Украинцев хватают на улице, как собак, и практически без подготовки отправляют в зону боевых действий.