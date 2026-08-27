Захарова: Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ не приглашены на выборы в Госдуму Фото: МИД России

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет принимать участие в международном наблюдении на выборах в Госдуму в сентябре. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"БДИПЧ, по-моему, вошла в историю уже как структура, прославившаяся своими двойными стандартами при участии в международном наблюдении за выборами", - сказала она.

Дипломат отметила, что именно по этим причинам в международном наблюдении на сентябрьских выборах в России принимать участие она не будет.

Как писал сайт KP.RU, Мария Захарова указала, что международные структуры, такие как ЮНЕСКО и ОБСЕ, уже стали соучастниками преступлений киевского режима против российских журналистов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал к выходу России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), это полумертвая организация.