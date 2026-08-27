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НовостиПолитика27 августа 2026 9:54

Мирошник: Европа не предложила ни одного проекта мирного урегулирования

Мирошник заявил, что Европа предлагает только эскалацию, но не мир
Сергей КУДРИН
Мирошник: Европа не предложила ни одного проекта мирного урегулирования, фото: Максим Григорьев/ТАСС

Мирошник: Европа не предложила ни одного проекта мирного урегулирования, фото: Максим Григорьев/ТАСС

Не существует ни одного предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине, которое бы предложила Европа. Только ультиматумы, которые кажутся абсурдными. Об этом сообщил ИС "Вести" Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ.

Мирошник отметил, что оправдания ударов ВСУ по гражданским объектам РФ со стороны стран Запада, той же Финляндии, делают их соучастниками военных преступлений.

"С европейской стороны нет ни одного проекта мирного урегулирования. То есть звучат периодически какие-то ультиматумы, зачастую очень крайне абсурдного содержания, а потом есть попытки вот такого оправдания", - сказал Мирошник.

Посол отметил, что Россия пытается напомнить тому же президенту Финляндии Александру Стуббу о существовании, например, Женевских конвенций, норм международного гуманитарного права, в которых удары по гражданским объектам и уж тем более по объектам снабжения гражданского населения - это есть не что иное, как военные преступления. И если кричавшие о "верховенстве закона и права" европейцы теперь оправдывают подобные действия - то они не более, чем соучастники.

Ранее KP.RU сообщил, что Медведев назвал Стубба моральным уродом за то, что тот попытался оправдать удары укронацистов по Wildberries.