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НовостиВ мире27 августа 2026 9:53

Захарова: украинцы массово покидают тренировочные лагеря в Германии

Мобилизация на Украине приобретает катастрофические масштабы
Людмила МИТРОХИНА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Украинские призывники бегут из тренировочных лагерей Германии, не желая участвовать в боях за европейские ценности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинцы, оказывающиеся в центре Европы, бегут из этих самых тренировочных лагерей точно так же, как они бежали из концлагерей. Это удивительная гримаса истории для тех, кто ее не знает», — резюмировала дипломат, заявив, что это далеко не единичный случай.

Украинцы не хотят сражаться за деньги главаря киевского режима Владимира Зеленского. Они используют любую возможность, чтобы сбежать с Украины и не отправляться на поле боя. Но киевский режим не упускает случая, чтобы отправить выловить своих граждан и отправить на передовую почти без подготовки.