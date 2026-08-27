Глава дипслужбы Ватикана Галлахер обсудил с Ушаковым международные вопросы

Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ватиканский дипломат Пол Ричард Галлахер провел переговоры с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Стороны обсудили наиболее острые темы, которые сегодня волнуют мировое сообщество. Информацию об этом предоставил государственный секретариат Святого престола.

«Сегодня архиепископ Пол Ричард Галлахер встретился с Юрием Ушаковым, помощником президента Российской Федерации по международным делам. В ходе обсуждения были затронуты актуальные международные вопросы», — написали в аккаунте секретариата Святого престола в соцсети X.

Ранее Пол Ричард Галлахер встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На этой встрече секретарь Ватикана подчеркнул, что в сегодняшней непростой обстановке миру остро не хватает дипломатии. По его словам, диалог между странами сейчас важен как никогда.

Собеседники сошлись во мнении, что даже в сложном климате международных отношений необходимо искать точки соприкосновения. Представитель Святого престола отметил, что именно дипломатия способна помочь сохранить хрупкий баланс в мире.