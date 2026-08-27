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НовостиПолитика27 августа 2026 10:04

Захарова назвала стройку на месте концлагеря Маутхаузен не поддающейся пониманию

Захарова прокомментировала планы застройки территории концлагеря в Австрии
Мария СПИРИДОНОВА
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Решение начать строительные работы на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии не поддается ни осмыслению, ни пониманию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Немецкое издание Spiegel сообщило, что на территории бывшего филиала концлагеря в Леоберсдорфе (Нижняя Австрия) планируют построить супермаркет и центр холодильной логистики. Международный комитет «Маутхаузен» потребовал остановить строительные работы.

Захарова заявила, что решение австрийских властей «закатать в асфальт историческую память о жертвах нацистского преступного режима» не поддается ни осмыслению, ни пониманию.

Ранее заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что двусторонние отношения России и Австрии фактически заморожены и находятся на максимально низком уровне.