Женская интуиция - не миф: что стоит за способностью «видеть людей насквозь»

Женщины быстрее считывают эмоции окружающих благодаря заботе о потомстве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Женщины чаще всего быстрее считывают эмоциональные сигналы окружающих благодаря эволюционно сформированным механизмам заботы о потомстве. Об этом РИАМО рассказала психолог Лилия Гладких.

«Женщина действительно гораздо легче и быстрее считывает информацию с других людей. <...> И это не миф, а результат биологической настройки женского организма на продолжение рода и защиту потомства. Когда новорожденный появляется на свет, мама по умолчанию должна его чувствовать и понимать. Если она по каким-то причинам не считывает его сигналы, ребенок подвергается прямой опасности», - подчеркнула эксперт.

По словам Гладких, именно поэтому механизм сонастроенности, чувствования и понимания собственных внутренних откликов без дополнительного логического анализа в голове - это эволюционный механизм выживания.

«Он нужен для того, чтобы потребности младенца были быстро удовлетворены, и он чувствовал ту самую базовую безопасность. Эта биологическая задача „чувствовать другого“ остается с женщиной на всю жизнь, и она продолжает использовать этот навык во всех сферах, даже когда дети уже выросли», - подытожила психолог.

Как KP.RU писал ранее, если ребенок ударил маму, это не значит, что он ее не любит или слишком жесток. Физическая агрессия, зачастую, является сигналом эмоциональной перегрузки, с которой пока ребенок не может справляться.