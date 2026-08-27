Reuters: Пентагон значительно ускорит переоценку размещения войск США в Европе Фото: REUTERS.

Пентагон значительно ускорит пересмотр размещения американских войск в Европе и подготовит несколько вариантов дальнейшего присутствия США на континенте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ американского военного ведомства.

Министру обороны США Питу Хегсету должны представить как минимум четыре сценария уже к 6 ноября. Изначально весь пересмотр, объявленный в июне, планировалось завершить только в декабре.

Варианты будут различаться численностью американских войск, местами их размещения, скоростью возможных изменений и расходами. Сейчас в Европе находятся около 80 тысяч военнослужащих США. Союзники по НАТО опасаются, что итогом работы Пентагона станет масштабное сокращение контингента.

При принятии решений Вашингтон намерен оценивать оборонные расходы союзников, их способность выполнять обязательства перед НАТО, а также готовность предоставлять США доступ к базам и воздушному пространству. В расчет будут брать и инфраструктуру в сферах разведки, кибербезопасности и космоса.

«Мы хотим иметь возможность обсудить преимущества и недостатки различных уровней и вариантов размещения сил», — заявил Reuters высокопоставленный представитель Пентагона.

Немногим ранее США решили расформировать экспериментальный батальон ударных беспилотников, развернутый в Европе. Подразделение завершит работу после серии учений в Германии, а военнослужащих вернут к стандартным задачам воздушно-десантной пехоты. Решение связывалось с новым курсом Пентагона и пересмотром подходов американской армии к присутствию и подготовке сил в Европе.