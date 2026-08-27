Сдача ипотечной квартиры может дорого обойтись: юрист предупредил о последствиях

Сдавать ипотечную квартиру внаем закон не запрещает Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сдавать ипотечную квартиру в аренду можно, однако в некоторых случаях это способно обернуться для владельца финансовыми последствиями. Юрист Ярослав Остапенко рассказал, что многое зависит от условий ипотечного договора и требований конкретного банка. Об этом пишет «Абзац».

«Сдавать ипотечную квартиру внаем закон не запрещает. Но если в договоре предусмотрено получение письменного согласия, игнорировать это требование не стоит. Последствия нарушения будут зависеть от условий договора», – рассказал Остапенко.

Банк может потребовать прекратить нарушение, выплатить неустойку или в серьезных случаях досрочно погасить ипотеку. По словам юриста, перед сдачей жилья стоит внимательно изучить ипотечный договор и уточнить правила банка. Единого штрафа или отдельной административной ответственности за сам факт аренды ипотечной квартиры законом не предусмотрено.

Кроме того, собственнику необходимо платить налог с дохода от аренды. Например, при оформлении самозанятости и сдаче жилья физлицу ставка налога составляет 4%. Также доход можно задекларировать как физическое лицо и уплатить НДФЛ по применимой ставке.

Ранее сайт KP.RU писал, что помимо сдачи жилья в аренду владельцу ипотечной квартиры в некоторых случаях необходимо согласовывать с банком перепланировку и условия страхования.