Как помочь первокласснику справиться с первыми школьными трудностями

Методист Жданова: Родители должны превратить школьные неудачи ребенка в опыт Фото: Ольга ЮШКОВА.

В начале учебного года первоклассники могут ошибаться даже в знакомых заданиях. Ребенок знает как правильно, но торопится, забывает проверить работу, отвлекается или просто не дочитывает условие. Поэтому родители должны превратить школьные неудачи ребенка в опыт. Об этом РИАМО рассказала методист Алина Жданова.

«Это еще не означает, что он плохо подготовлен или не справляется со школой. Ему приходится одновременно привыкать к новому режиму, требованиям, учителю, большому количеству инструкций и необходимости самостоятельно контролировать свои действия», - отметила эксперт.

По словам специалиста, родители в таком случае должны помочь ребенку разобраться в произошедшем самому. Вместо вопросов «Почему опять неправильно?», «Ты же это знаешь!», Давай я сама исправлю», лучше спросить: «Что здесь было самым сложным?», «Как ты думаешь, почему появилась ошибка?», «Что можно попробовать в следующий раз?».

Так школьник будет анализировать свои ошибки, а не бояться их. А спустя время ошибка станет подсказкой: здесь нужно разобраться еще раз.

Как KP.RU писал ранее, адаптация к школе у ребенка требует много времени и терпения. В первые недели первоклассник сталкивается с множеством новых задач: соблюдать правила, слушать учителя, контролировать свое поведение и концентрироваться на заданиях. Поэтому дома ребенок может капризничать, быстрее уставать, беспричинно плакать или, наоборот, становиться тихим.