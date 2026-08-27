Захарова назвала запредельным цинизмом слова ЕК о помощи РФ Сербии с пожарами. Фото: МИД РФ.

Заявления Еврокомиссии с критикой российской помощи Сербии в борьбе с природными пожарами демонстрируют «запредельный цинизм». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат обратила внимание, что Белград сам попросил Москву о содействии из-за сложной ситуации с огнем. По ее мнению, позиция Брюсселя показывает реальное отношение ЕС и НАТО к Сербии.

«Заявления представителя Европейской комиссии о том, что они категорически против помощи, которую оказывает Россия по просьбе Сербии же в тушении пожаров, является лучшим не только иллюстративным доказательством отношения ЕС и НАТО к Сербии, но буквально предсказанием того, что будет, если Сербия доверится вот этим самым обещаниям Запада», — сказала Захарова.

Представитель МИД также задалась вопросом, почему европейские страны сами не предоставили Белграду необходимую помощь.

«Нет, они этого не делают. Им жалко и денег, и это их реальное отношение к Сербии и к сербам. Но ведь это же запредельный цинизм! Не делать самим, не оказывать помощь тогда, когда она очевидна и когда это стихийное бедствие является бедствием европейского континента, но при этом еще издеваться над тем, как помогают другие», — подчеркнула дипломат.

Ранее председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин отмечал, что Евросоюз обратил внимание на лесные пожары в стране только после прибытия российского спецборта. Ил-76 МЧС РФ прилетел в Сербию 19 августа по просьбе местных властей.

Российский Ил-76 позднее помог защитить от огня около 50 объектов в Сербии. За одну из операций экипаж совершил пять вылетов и сбросил 210 тонн воды на очаги пожаров. Вместе с самолетом работали российские вертолеты Ка-32 и сербские пожарные. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за оказанную помощь.