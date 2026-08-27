Захарова: Кишинев отказом зажечь Вечный огонь показал истинное нацистское нутро Фото: МИД России

Кишинев снова показал свое нацистское нутро, отказавшись зажечь Вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм" в годовщину освобождения Молдавии от нацизма. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кишиневский же режим вновь продемонстрировал его истинное нацистское нутро, не только проигнорировав эту знаковую для истории страны дату, но отказавшись зажечь вечный огонь на "Шерпенском плацдарме", - отметила она.

Дипломат отметила, что Кишинев продолжает все глубже втягиваться в инициативы по обеспечению потребностей преступного режима Зеленского и его внешних кураторов, принося в жертву интересы собственного народа.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мария Захарова указала, что официальный Кишинев, следуя отвратительному примеру киевского режима, продолжает дерусификацию своих СМИ. Власти Молдавии придерживаются системной и целенаправленной политики, направленной на вытеснение русского языка из медиасферы республики. К таким же методикам прибегали украинские власти.