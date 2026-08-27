Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 августа 2026 10:45

МИД РФ прокомментировал отказ Кишинева зажечь Вечный огонь: "Показал свое нацистское нутро"

Захарова: Кишинев отказом зажечь Вечный огонь показал истинное нацистское нутро
Сергей ГАПЧУК
Захарова: Кишинев отказом зажечь Вечный огонь показал истинное нацистское нутро Фото: МИД России

Захарова: Кишинев отказом зажечь Вечный огонь показал истинное нацистское нутро Фото: МИД России

Кишинев снова показал свое нацистское нутро, отказавшись зажечь Вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм" в годовщину освобождения Молдавии от нацизма. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кишиневский же режим вновь продемонстрировал его истинное нацистское нутро, не только проигнорировав эту знаковую для истории страны дату, но отказавшись зажечь вечный огонь на "Шерпенском плацдарме", - отметила она.

Дипломат отметила, что Кишинев продолжает все глубже втягиваться в инициативы по обеспечению потребностей преступного режима Зеленского и его внешних кураторов, принося в жертву интересы собственного народа.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мария Захарова указала, что официальный Кишинев, следуя отвратительному примеру киевского режима, продолжает дерусификацию своих СМИ. Власти Молдавии придерживаются системной и целенаправленной политики, направленной на вытеснение русского языка из медиасферы республики. К таким же методикам прибегали украинские власти.