Названы сроки, когда человечество сможет построить первые базы на Марсе

Эксперт раскрыл, когда люди смогут построить постоянные базы на Марсе. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянные человеческие базы на Марсе могут появиться в ближайшие десятилетия, однако для этого придется решить множество технических и логистических задач. Популяризатор космонавтики Максим Цуканов рассказал, что первые стационарные поселения на Красной планете могут возникнуть примерно через 30-50 лет. Об этом пишет «Ридус».

«Краткосрочные пилотируемые экспедиции мы ожидаем примерно в 2040-х – 2050-х годах. Создание стационарной базы потребует от 30 до 50 лет, это примерно 2055–2075 годы», – сказал Цуканов.

По словам эксперта, полеты осложняются тем, что подходящие для запуска окна появляются примерно раз в 26 месяцев, а сам перелет занимает от шести до девяти месяцев.

Для работы будущей базы потребуется решить вопросы энергоснабжения, защиты от радиации и автономного жизнеобеспечения. При этом Марс имеет преимущества перед Луной. Там есть атмосфера, вода и гравитация, которая составляет около 38% земной.

Прежде для будущих длительных экспедиций в дальний космос ученые ИМБП РАН рассмотрели психологические особенности кандидатов. По мнению специалистов, лучше всего для таких миссий могут подойти люди с определенным типом темперамента.