Радиостанция «Судного дня» не замолкает после визита главы ЦРУ в Россию: выдала уже 13 сообщений Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Радиостанция «Судного дня» не замолкает 27 августа. Она уже выдала 13 странных сообщений. Об этом пишет канал «жужжалки» УВБ-76 в «Максе».

Этот канал ведет трансляцию и регистрирует каждое сообщение аппарата. Там отмечается небывалая активность аппарата за последнее время. Причем в начале августа радиостанция также часто выходила на связь. Но тогда было зарегистрировано не больше 2-3 сообщений.

Примечательно, что «жужжалка» наперебой передает странные слова с такими же загадочными числовыми значениями после визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Нужно отметить, что в Кремле и в США заявили, что эта поездка была довольно рутинной и спецслужбы общаются регулярно друг с другом. Именно поэтому там не понимают особого интереса СМИ и общественности к приезду американца в Россию.