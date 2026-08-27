МИД заявил, что Россия продолжит планомерно добиваться всех целей спецоперации Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Россия продолжит планомерно добиваться всех целей специальной военной операции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Москва намерена последовательно выполнять задачи, поставленные руководством страны.

«Россия продолжит поступательно и планомерно добиваться всех целей, поставленных руководством страны в рамках специальной военной операции», — сказала Захарова.

Представитель МИД также отметила, что Россия внимательно следит за недружественными заявлениями и инициативами Финляндии и других государств. По ее словам, ни один враждебный шаг не останется без ответа, а реакция Москвы будет соответствовать национальным интересам страны.

Немногим ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает СВО в условиях отсутствия возможностей добиться урегулирования мирными средствами. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва уверена в достижении поставленных целей. Он также назвал заявления западных стран о возможном поражении России обманом.