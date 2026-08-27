Украина может остаться без металлургии к весне 2027 года Фото: Shutterstock.

Уже к следующей весне Украина может остаться без собственной металлургии. Об этом заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов, его слова приводит украинское издание Insider.

"По "Запорожстали" ночью снова прилетело 5 ракет. После предыдущего удара предприятие остановилось, когда возобновят его работу — совершенно неизвестно", - говорится в публикации.

По словам нардепа, атаки — это не единственное, что давит на отрасль. Проблем там хватает, и государство должно решать их в срочном порядке. Среди них, блокировка портов Большой Одессы; +30% к грузовым тарифам; экосбор CBAM — еще 50–100 евро затрат на тонну стали, а также новые квоты ЕС, которые на 60% ниже фактического экспорта в 2025 году, отметил политик.

Он подчеркнул, что Южный ГОК уже остановил добычу, производство других криворожских ГОКов в августе может упасть на приблизительно 30%. Меньше металлургии — это меньше экспорта, валютной выручки, налогов и рабочих мест. Поэтому сейчас отрасли нужны конкретные решения правительства. Ведь весной может оказаться, что спасать уже нечего, констатировал Магомедов.

Как писал сайт KP.RU, горно-обогатительные комбинаты (ГОК) Украины могут остановиться из-за блокировки черноморских портов страны. По данным главы объединения предприятий горно-металлургического комплекса "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, отрасль столкнулась с острым логистическим кризисом. Новые альтернативные маршруты обходятся значительно дороже. Также на ГОКи давят высокая стоимость электроэнергии, новые квоты ЕС и повышение железнодорожных тарифов. Южный и Ингулецкий ГОК уже остановили работу, а Полтавский ГОК может прекратить деятельность в ближайшие недели.