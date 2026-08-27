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НовостиВ мире27 августа 2026 11:08

ЕС и Гренландия во время визита фон дер Ляйен подпишут договор о безопасности

Фон дер Ляйен посетит Гренландию 30-31 августа
Марк СОКОЛОВ
ЕС и Гренландия во время визита фон дер Ляйен подпишут договор о безопасности

ЕС и Гренландия во время визита фон дер Ляйен подпишут договор о безопасности

Фото: REUTERS.

Евросоюз и Гренландия во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на остров подпишут соглашение о безопасности и сотрудничестве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

Поездка фон дер Ляйен запланирована на 6–7 сентября. В ходе визита председатель Еврокомиссии проведет встречи с премьер-министрами Гренландии и Дании, после чего стороны намерены оформить новое соглашение.

«Председатель фон дер Ляйен в воскресенье и понедельник посетит Гренландию. Она встретится с премьер-министрами Гренландии и Дании и подпишет соглашение о безопасности и сотрудничестве между Гренландией и ЕС», — заявила Пиньо.

Евросоюз в последнее время активизировал взаимодействие с Гренландией на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании установить американский контроль над островом. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания и не входит в ЕС, однако имеет с объединением особые отношения.

В июле Трамп заявил, что Гренландия должна перейти под контроль Соединенных Штатов. Вскоре премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен отверг такую возможность и подчеркнул, что территория не продается. Он также заявил, что решения о будущем Гренландии должны принимать ее жители.