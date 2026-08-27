Москва встретит сентябрь теплом: синоптик дала прогноз на начало месяца

По словам синоптика, ближе к концу первой пятидневки сентября температура начнет снижаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первые дни сентября москвичей ждет относительно теплая погода, однако долго она не продержится. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, каким будет начало осени в столичном регионе. Об этом пишет «Ридус».

«В самые первые числа сентября в регионе установится переменная облачность с кратковременными дождями. Нас ждут холодные ночи и теплые дни из-за антициклона – преобладающая температура в ночные часы будет держаться в пределах 8-14 градусов, дневная температура составит 18-23 градуса тепла», – предупредила Позднякова.

По словам синоптика, ближе к концу первой пятидневки сентября температура начнет снижаться. В Москву придет период более прохладной погоды, однако пока неизвестно, сколько он продлится.

При этом говорить о полноценном наступлении климатической осени уже 1 сентября не стоит. Как объяснила Позднякова, осенний режим устанавливается при среднесуточной температуре ниже +10 градусов, а в начале сентября показатели будут выше этой отметки.

Ранее эксперт дала прогноз на День знаний и сообщила, что школьникам и их родителям не стоит опасаться холодной погоды 1 сентября. Начало учебного года в Москве ожидается теплым.