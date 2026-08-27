Пушков: Кувалда санкций США может обернуться против самой Америки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который утверждает, что законопроект о новых санкциях против России станет "кувалдой" для Москвы, должен задуматься, не обернутся ли ограничения "молотом" против Вашингтона. Об этом заявил председатель комиссии Совета федерации по информполитике Алексей Пушков.

"Чем больше санкций, тем ниже доверие к доллару и к американским ценным бумагам: сейчас их доля, находящаяся в распоряжении других стран, снизилась до 12%, тогда как в 2008–2009 гг. составлял 40%", - сказал сенатор.

Пушков отметил, что США сейчас горазды на угрозы, которые в итоге оборачиваются против них. Президент США Дональд Трамп уже попробовал начать торговую войну с Китаем и, похоже, понял, что она ему не по зубам. Так что насчет эффекта этих санкций, как говорится, бабушка надвое сказала, констатировал он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попытка использования доллара в качестве инструмента политической борьбы была огромной стратегической ошибкой прежнего руководства США. Доллар - одна из составляющих экономического могущества США. Это преимущество выражается в том, что США зарабатывает деньги и немалые, уточнил глава государства.