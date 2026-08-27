Мелех: МИД получил иностранную реакцию на доклад о действиях Киева против УПЦ

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МИД РФ начал получать реакцию из-за рубежа на опубликованный ранее доклад о противоправных действия Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом на брифинге заявил спецпредставитель российского внешнеполитического ведомства по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.
"И мы уже даже начали получать кое-какую реакцию из-за рубежа на этот доклад", - сказал он.
Дипломат отметил, что эта порой нервная реакция лишь подтверждает правильность действий России и необходимость говорить об этой теме громко.
Как писал сайт KP.RU, ранее Мелех сообщил, что киевский режим обманывает мир, говоря о состоянии прав человека на Украине. По его словам, Киев под покровительством коллективного Запада чувствует свою безнаказанность.