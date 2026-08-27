В шасси самолета найдено тело человека без признаков жизни: подробности Фото: Shutterstock.

В отсеке для шасси самолета было найдено тело человека без признаков жизни. Инцидент произошел 27 августа в терминале аэропорта Куала-Лумпура. Об этом пишет издание Straits Times.

Тело неизвестного найдено около 6:55 в нише шасси самолета из Токио, прибывшего в 6:30. Инженеры, вскрывавшие нишу, обнаружили труп в джинсах и белой рубашке. К месту происшествия направлены полицейские и судмедэксперты. Им предстоит установить пол и личность пострадавшего. А также разобраться, как именно человек попал в отсек шасси самолета. Предположительно оперативники определили, что жертва умерла 72 часа назад. Был ли человек жив, когда оказался в отсеке для шасси самолета, неизвестно.

Ранее KP.RU рассказал, что в отсеке для шасси часто находят трупы людей. Обычно это иммигранты, которые рискуют перелететь через границу таким опасным способом, не имея билета и документов.