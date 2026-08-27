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НовостиЗвезды27 августа 2026 11:39

Кто покорил сердце звезды «Моей прекрасной няни»: Ирина Андреева выбрала иностранца

Звезда «Моей прекрасной няни» Андреева выйдет замуж за британского бизнесмена
Марк СОКОЛОВ
Кто покорил сердце звезды «Моей прекрасной няни»: Ирина Андреева выбрала иностранца. Фото: соцсети.

Кто покорил сердце звезды «Моей прекрасной няни»: Ирина Андреева выбрала иностранца. Фото: соцсети.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ирина Андреева выйдет замуж за британского бизнесмена, который младше нее на три года. Избранником 32-летней исполнительницы роли Ксюши Шаталиной стал 29-летний предприниматель Дастин Кронсбайн. Об этом сообщает Super.

Кронсбайн учился в лондонской бизнес-школе Bayes и университете Royal Holloway. Сейчас он руководит компанией Ultrafilter Medical, перешедшей ему от отца. Предприятие занимается производством систем очистки воздуха от бактерий и вирусов, а во время пандемии выпускало медицинские маски.

Предложение Андреевой бизнесмен сделал во время совместной поездки на озеро Комо в Италии. Пара остановилась в отеле, где стоимость номера начинается примерно от тысячи евро, или около 90 тысяч рублей за ночь. Свадебное торжество планируется провести в 2027 году.

После съемок в «Моей прекрасной няне» Андреева не стала продолжать актерскую карьеру. Она переехала в Великобританию и окончила Королевский колледж Лондона по специальности «Международная политика». Сейчас бывшая актриса живет в Швейцарии.

Немногим ранее KP.RU рассказывал о подготовке Андреевой к свадьбе. Сестра бывшей актрисы сообщила, что пара уже выбирает место для будущей церемонии. При этом Андреева предпочитает не афишировать подробности личной жизни и лишь изредка публикует совместные снимки с женихом.