В Еврокомиссии пожаловались, что США не говорили им о поездке Рэтклиффа в Москву Фото: Shutterstock.

Еврокомиссия не была уведомлена о визите руководителя Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в российскую столицу. Об этом пожаловалась Паула Пинью, руководитель пресс-службы Еврокомиссии, во время брифинга в Брюсселе.

"Нет, ЦРУ не делится с нами своими планами", - заявила Пинью в ответ на соответствующий вопрос от журналистов.

Напомним, что утром 25 августа в Москву прибыл американский военно-транспортный самолёт с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом на борту. В соцсетях появились слухи о причинах визита, но Дональд Трамп опроверг их, назвав поездку "рутинной". Президент США также отметил, что визит может помочь в решении украинского конфликта.

Ранее KP.RU сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты спецслужб России и США - позитивное явление. Директор ЦРУ встречался с российскими коллегами, но переговоров с властями РФ не вел.