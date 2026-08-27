На Западе бьют тревогу: ядерный конфликт считают более реальным, чем переговоры по Украине Фото: vchal/Shutterstock

Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что риск ядерного конфликта сегодня превышает шансы на дипломатическое решение украинского кризиса. По его мнению, обсуждения в НАТО сводятся лишь к территориям и гарантиям, но игнорируют вопросы расширения альянса и нейтралитета Киева.

«Любые переговоры по урегулированию этой войны должны будут преодолеть 35 лет безуспешных попыток договориться о взаимоприемлемом урегулировании после окончания холодной войны, 12 лет опосредованной войны и 4,5 года бойкота дипломатии», — говорится в публикации ученого в соцсети X.

Дизен считает абсурдным подход, где дипломатию воспринимают как наказание врага, а не как поиск компромисса. Он также раскритиковал позицию, будто России нельзя доверять, а соглашение станет «наградой» для Москвы. Подобная идеология, по его словам, лишь отдаляет мир. Учитывая слабость политиков и зависимые СМИ, профессор сделал мрачный вывод о неизбежности эскалации.

При этом ядерную державу, которой является Россия, победить невозможно. Об этом недавно напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.