Захарова назвала Зеленского монстром, который перерос своих западных создателей Фото: МИД России

Глава киевского режима Владимир Зеленский - это монстр, созданный западниками, а потом переросший своих создателей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я думаю, что (Зеленский. - прим. ред.) это и есть тот самый монстр, который был создан западниками, а потом посчитал, что вполне перерос своих создателей", - сказала она.

Дипломат объяснила это тем, что создателям надо тампроводить выборы и избираться, а Зеленский себе выборы отменил.

Как писал сайт KP.RU, также Мария Захарова с иронией называла Зеленского "повелителем европейских мух", который заявлял, что Украина сама определит представителя Европы на возможных переговорах с Россией.

18 августа экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о необходимости проведения выборов в стране, несмотря на продолжающийся конфликт. По его словам, на Украине должны найти механизм, который позволит стране восстановить полноценный демократический процесс.