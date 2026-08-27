Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье27 августа 2026 12:22

Худеть или не худеть: врач объяснил, когда лишний вес не опасен

Гериатр Новоселов: Похудение после 65 лет может навредить здоровью
Анастасия ПИГИНА
Один ИМТ не позволяет оценить состояние здоровья.

Один ИМТ не позволяет оценить состояние здоровья.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Избыточный вес не во всех случаях означает проблемы со здоровьем, а стремление похудеть может быть нежелательным для некоторых людей. Врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов рассказал, почему оценивать здоровье только по весу и индексу массы тела не всегда правильно. Об этом пишет aif.ru.

«Люди с избыточной массой и ожирением I степени действительно могут быть жизнеспособнее и жить дольше, чем худые. Но дело здесь не в количестве жира в их организме», – отметил медик.

По словам специалиста, ИМТ показывает лишь соотношение веса и роста и не позволяет точно определить, сколько в организме жировой и мышечной ткани. Поэтому одинаковый показатель может быть и у человека с избытком жира, и у крепкого спортсмена с хорошо развитой мускулатурой.

Особенно осторожно к снижению веса стоит подходить людям старше 65 лет. Как отметил Новоселов, при похудении вместе с жиром может уходить мышечная масса, что способно ухудшать физическое состояние и ускорять когнитивные нарушения. Поэтому в пожилом возрасте снижать вес следует по медицинским показаниям и под контролем специалистов.

Ранее ученые выяснили, что для людей старше 65 лет опасность может представлять не столько общий вес, сколько увеличенная окружность талии. Большая талия была связана с повышенным риском преждевременной смерти независимо от ИМТ, пишет «Царьград».