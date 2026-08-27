Мужчина раскрыл измену супруги с помощью робота-пылесоса: за это его посадили в тюрьму Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчине удалось собрать доказательства измены жены с помощью робота-пылесоса. Правда, после этого он был осужден за вторжение в частную жизнь супруги. Мужчину приговорили к тюремному сроку. Об этом пишет издание South China Morning Post.

По информации местных СМИ, мужчина женился в 2021 году и жил с родителями, посещая загородный дом, где жила супруга, только на праздники.

В сентябре 2023 года мужчина нашел в загородном доме использованную зубную щетку: он заподозрил жену в неверности. Мужчина просмотрел записи с камер видеонаблюдения в подземном паркинге и опознал неизвестного, подвозившего его жену до дома.

Три месяца спустя он дистанционно активировал робот-пылесос через мобильное приложение, планируя поговорить с женой через аудиосистему. Но увидел, как она занимается сексом с другим мужчиной. Чтобы собрать доказательства для иска, обманутый супруг начал записывать видео.

Суд встал на сторону мужа, однако завел на него уголовное дело, аргументировав этот тем, что супружеские отношения не лишают права на приватность. Запись помогла мужчине выиграть гражданское дело, но из-за нее же он получил тюремный срок.

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