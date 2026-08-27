Козлов: турпоток между РФ и КНДР сохраняет стабильную динамику уже три года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Туристический поток между Россией и КНДР уже третий год подряд демонстрирует стабильную положительную динамику. Об этом заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и КНДР Александр Козлов в интервью ТАСС.

По словам министра, общее число путешественников пока остается относительно небольшим. Активно развивать туристические связи стороны начали только в 2024 году после длительного перерыва, связанного с пандемийными ограничениями.

«Турпоток между Россией и Кореей последние три года сохраняет стабильную динамику и, безусловно, это положительный прирост. Общий показатель пока небольшой, но мы только с 2024 года активизировали эту работу после достаточно долгого периода пандемии, когда для развития туризма возможности были значительно ограничены», — рассказал Козлов.

Он добавил, что россияне проявляют интерес к поездкам в КНДР, культуре страны и ее национальным традициям.

В августе сообщалось, что спрос россиян на путешествия в Северную Корею в 2026 году вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты Российского союза туриндустрии связывали рост интереса с появлением новых маршрутов и развитием транспортного сообщения. Среди путешественников востребованы как экскурсионные программы, так и отдых на курортах КНДР.