«Что-то склизкое и вонючее»: актёр из «Кадетства» Кирилл Емельянов оскорбил соседку в самолёте

Актёр Кирилл Емельянов во время съемок сериала «Кадетство» (2006-2007) и сейчас. Фото: kinopoisk.ru, vk.ru/emelyanovofficial

Звезда сериала «Кадетство» актёр Кирилл Емельянов в эфире ток-шоу «Пусть говорят» резко высказался о своей соседке по авиарейсу, назвав её неприятной субстанцией, и призвал ввести для таких пассажиров повышенную оплату. Инцидент, попавший на видео, мгновенно разлетелся по Сети и собрал миллионы просмотров.

«Этот человек занимает 2,5 места. Она не просто тебя выталкивает, а пытается сожрать своим телом. Эта девушка, которая со мной летала, для меня это была субстанция. Извините, что я говорю такое, но это было что-то склизкое, вонючее и потное», — заявил актёр.

Емельянов считает, что подобное поведение недопустимо, и предложил изолировать людей с избыточным весом в отдельной зоне, а также взимать с них двойную стоимость билета.

Артист провёл параллели с другими сферами, отметив, что некоторые работодатели уже отказывают таким соискателям, а в индустрии красоты практикуют двойные расценки. Своё предложение он аргументировал необходимостью справедливого подхода ко всем пассажирам.

Ранее стало известно, что российский актер Кирилл Емельянов имеет долг по налогам в размере 147 тысяч рублей. Этим фактом уже заинтересовались судебные приставы.