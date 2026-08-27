Двое россиян оказались среди 30 спасённых в Непале туристов Фото: REUTERS.

В Непале успешно завершена операция по спасению более 30 иностранных туристов, которые пострадали от разрушительного селя, обрушившегося на страну 26 августа 2026 года. Среди спасенных оказались и двое граждан России, сообщили в Совете по туризму Непала.

Напомним, что стихия накрыла горные районы страны, и один из первых ударов пришелся на пограничный переход «Расувагадхи», расположенный на границе с Китаем.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент схода гигантской массы воды, камней и грязи, на кадрах видно, как десятки людей в панике пытались убежать от надвигающегося потока. Эта природная катастрофа привела к тому, что власти начали масштабную проверку местонахождения всех иностранцев, находящихся в зоне бедствия.

В связи с чрезвычайной ситуацией в посольстве России в Непале сообщили о росте числа недоступных для связи российских туристов — на данный момент их количество достигло восьми человек.