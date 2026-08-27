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НовостиПолитика27 августа 2026 12:41

Лантратова: девять пленных освобождены из украинских пыточных подвалов

Киев вовсю использует пыточные для пленных
Людмила МИТРОХИНА
Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова

Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девять российских бойцов освободили из украинских пыточных подвалов после переговоров. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Сейчас благодаря коммуникации и переговорам нам удалось вытащить из этого теневого плена уже девять ребят», — резюмировала омбудсмен на всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

Она подчеркнула, что российские военные попадают в такие пыточные перед тем, как солдаты РФ попадают в «общий плен». Иногда в таких подвалах российские бойцы содержатся продолжительное время, до девяти месяцев.

До этого Лантратова отмечала, что Киев вовсю использует пыточные для пленных российских бойцов, а также украинцев, которые заподозрены в якобы отношениях с властями РФ.