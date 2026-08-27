Бывший военнослужащий Великобритании Майкл Джонс Ли Гарет вступил в российские войска. Фото: скриншот видео ТАСС

Бывший солдат британской армии Майкл Джонс Ли Гарет признан иностранным агентом в Соединенном королевстве за переезд в Россию. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Новый закон в Англии - National Security Act (закон национальной безопасности - прим. ред.) 2023-го года. Они (власти - прим. ред.) сказали: "Если ты в Донбассе, ты должен [работать] с ФСБ". Все, мол, я иностранный агент", - рассказал экс-военный армии Британии.

По его словам, в 2023 году после своей первой поездки в Донбасс с подарками для воспитанников одного из детских домов, он был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Агентство отметило, что в настоящее время Майкл Джонс проходит подготовку на одном из полигонов группировки войск "Центр" по управлению FPV-дронами.

Как писал сайт KP.RU, ранее СВР России сообщила, что среди иностранных боевиков, поддерживающих киевский режим в зоне СВО, остались лишь профессиональные наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В ведомстве отметили, что неоколониальные методы западных глобалистов привели этих иностранных наемников к крайней бедности и фактически вынудили их вступить в ряды армии Украины.