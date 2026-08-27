Не спешите удалять «восьмерку»: врач рассказала о неожиданной пользе зуба мудрости

Здоровую «восьмерку» можно оставить, даже если она полностью не прорезалась. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Зубы мудрости не всегда нужно удалять сразу после появления. Если «восьмерка» здорова, правильно расположена и не вызывает проблем с соседними зубами, ее лучше сохранить, заявила стоматолог-хирург Мария Контребуц. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Нехватка места для прорезывания, наклон или неполное появление зуба сами по себе не требуют вмешательства. Значение имеют последствия: давление на соседний моляр, разрушение его корня, а также кариес и воспаление десны в труднодоступной зоне», – объяснила врач.

При этом здоровую «восьмерку» можно оставить, даже если она полностью не прорезалась. Главное, чтобы она не вызывала патологических изменений и не вредила соседним зубам. Однако отсутствие боли не всегда говорит об отсутствии проблем, поэтому состояние зуба необходимо периодически проверять у стоматолога.

Еще одна причина не спешить с удалением – возможность использовать зуб мудрости для аутотрансплантации. Здоровую «восьмерку» в некоторых случаях пересаживают на место разрушенного жевательного зуба. Подходящим донором она становится после оценки состояния.

Ранее россиян рассказали, что снизить риск осложнений после удаления зуба мудрости помогает соблюдение стерильности во время процедуры и правильный уход за лункой после операции.