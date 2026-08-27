Полиция расследует загадочную смерть стюардессы: тело женщины нашли в мусорном баке у отеля

HNN: тело стюардессы найдено в мусорном баке отеля на Гавайях. Фото: ed1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Гонолулу на Гавайях при загадочных обстоятельствах погибла стюардесса авиакомпании Southwest Airlines. Как сообщает портал Hawaii News Now, тело женщины было найдено в мусорном баке у местного отеля.

Инцидент произошел 20 августа. Бездыханное тело 50-летней Дженни Луптон из Оклахомы обнаружили у отеля Hilton Hawaiian Village. Как сообщила семья погибшей, стюардесса, предварительно, выпала с 24-го этажа и приземлилась в мусорный бак.

При этом родственники погибшей потребовали проведения более детального расследования произошедшего, назвав обстоятельства смерти Луптон подозрительными. Сейчас детективы проводят допросы и изучают видеозаписи с камер наблюдений. У погибшей также остался 15-летний сын.

Ранее KP.RU сообщал, что в аэропорту Лондона нашли тело мужчины в нише шасси пассажирского лайнера. Согласно материалам следствия, безбилетный пассажир погиб от переохлаждения во время перелета.