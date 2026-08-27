«Косые взгляды – это полбеды»: Одесских блогеров затравили во Львове за русскую речь

Одесские блогеры столкнулись с негативной реакцией во Львове из-за общения на русском языке. Фото: Anatoliy Karlyuk/Shutterstock/Fotodom

Одесские блогеры столкнулись с негативной реакцией во Львове из-за общения на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на блогеров Кабриолетту и Андрея Мараховского.

Авторы приехали во Львов для съемки контента и собирались посетить популярные городские заведения. Однако уже в первые часы поездки, по их словам, местные жители несколько раз делали им замечания из-за русского языка.

«Что мы имеем со старта: косые взгляды. Но это полбеды. Подходят два человека, и начинается лекция про малороссов и „москворотых“. Запиваю все это дело холодной водой и иду снимать дальше в надежде, что это исключение, а не правило», — рассказал Мараховский.

Однако затем похожие ситуации повторились еще несколько раз. На одном из опубликованных фрагментов женщина за кадром потребовала от блогера разговаривать исключительно на украинском языке.

«Когда это происходит в третий раз за час съемок, приходит понимание, что снять ничего не получится», — добавил Мараховский.

Его коллега назвала поездку во Львов самой короткой в своей жизни и заявила, что больше не намерена возвращаться в город.

Тем временем даже в Киеве русский язык продолжает активно использоваться в повседневном общении. На это обратил внимание украинский блогер, опубликовавший видео с улиц столицы. Несмотря на проводимую языковую политику, русский остается распространенным среди жителей города, особенно в неформальной среде.