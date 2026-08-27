Износ мозга ускоряют два фактора: от чего стоит избавиться Фото: IMAGO/Zoonar.com/Ivan Traimak/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала о двух ключевых факторах, ускоряющих износ мозга. По ее словам, главными врагами когнитивного здоровья являются постоянный стресс и недостаток сна. Такую информацию специалист предоставила в беседе с Lenta.ru.

Специалист предупредила, что хроническое переутомление в сочетании с нехваткой отдыха образуют опасную связку, которая бьет по нервной системе. В состоянии постоянного напряжения в организме возникают окислительный стресс и скрытые воспалительные процессы. Это, в свою очередь, ухудшает кровоснабжение и мешает мозгу получать достаточно кислорода для полноценной работы.

Шиндряева подчеркнула, что подобный образ жизни ведет к серьезным последствиям. Среди них она назвала падение концентрации, проблемы с памятью, эмоциональное выгорание и неестественно быстрое старение нервных клеток. Врач также обратила внимание на то, что многие люди попросту привыкают жить с постоянным недосыпом, списывая утреннюю разбитость на загруженность на работе.

При этом даже при бессоннице можно частично сохранить память благодаря кратковременной физической активности или дневному сну. К такому выводу пришли ученые, исследование которых приводит «Царьград».